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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ следят за защитником «Униона» слухи

10 Апреля 2024 • 14:28 Комментировать
Аугсбург
...
Унион Берлин
12.04 21:30

Центральный защитник берлинского «Униона» Данило Духи может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По сведениям Football Insider, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Сообщается, что оба клуба рассматривают возможность подписания нидерландца в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Духи появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Трудовой договор защитника с «Унионом» рассчитан до конца июня 2025 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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Сегодня, 10 Апреля
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