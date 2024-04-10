«Манчестер Сити» нацелился на вингера «Вулверхэмптона»

«Манчестер Сити» хочет усилиться нападающим другого клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о вингере Педру Нету, который проводит лучший сезон в карьере.

Как сообщает Teamtalk, 24-летний португалец действительно интересен главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Правда, для трансфера футболиста «горожанам» придётся обойти в гонке клубы из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» будет требовать за Нету 60 миллионов евро. В услугах португальца ранее также были заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Нету отметился двумя голами и девятью ассистами в Премьер-лиге.