Гвардиола: «Нам очень повезло, что Йошко Гвардиол смог сыграть, иначе было бы очень трудно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру защитника Йошко Гвардиола в матче с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хорват отметился голом и помог своей команде добыть ничью 3:3 на «Сантьяго Бернабеу».

«Нам очень повезло, что Йошко Гвардиол смог сыграть, иначе команде пришлось бы очень трудно. Он показал невероятную игру. Дело не только в забитом голе. Йошко – отличный парень. Очень рад, что он играет за мою команду», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, перед матчем с «Реалом» участие Йошко Гвардиола находилось под вопросом.