Энцо Фернандес: «Я стараюсь вернуть ту версию себя, которая была на чемпионате мира»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес выразил желание вернуть свою лучшую форму, которую демонстрировал на чемпионате мира 2022 года. Напомним, хавбек помог сборной Аргентины выиграть мундиаль и получил звание лучшего молодого игрока турнира.

«Я стараюсь вернуть ту версию себя, которая была на чемпионате мира. Я усердно над этим работаю, но чувствую, что ещё не набрал ту самую форму. Сделать это будет непросто, ведь чемпионат мира остался далеко позади. Тем не менее, я намерен как можно скорее адаптироваться», – цитирует аргентинца журналист Саймон Филлипс.

В январе 2023 года Фернандес перешёл в «Челси» за рекордную для АПЛ сумму – 121 миллион евро.