«РБ Лейпциг» может продать игрока в АПЛ за 70 миллионов евро

Защитник «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Sky Sport Ge.

По сведениям источника, у игрока есть два варианта трудоустройства в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в подписании Симакана проявляют «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». Сумма потенциального трансфера может составить 70 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 23-летний француз провел 27 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.