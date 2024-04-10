Видич: «Перед этим сезоном я не исключал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул АПЛ»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич ожидал от команды прогресса в этом сезоне. Напомним, в первой кампании под руководством Эрика тен Хага манкунианцы финишировали третьими в АПЛ, выиграли Кубок лиги и дошли до финала Кубка Англии.

«Я ожидал, что во втором сезоне тен Хага «Манчестер Юнайтед» станет лучше. Я не исключал, что команда будет бороться за чемпионский титул АПЛ. Посмотрите на «Ливерпуль». В прошлом сезоне они финишировали пятыми, зато сейчас борются за золотые медали. «Манчестер Юнайтед» был хорош в первом сезоне тен Хага, поэтому я и ждал улучшений», – цитирует Видича Centre Devils.