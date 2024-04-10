Марсьяль может уйти из «Манчестер Юнайтед» в итальянский гранд

Миланский «Интер» определился с двумя нападающими, которыми может усилить атаку в летнее трансферное окно. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, в сфере интересов «нерадзурри» находятся Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») и Альберт Гудмундссон («Дженоа»).

Трансферая стоимость исландца составляет порядка 30 миллионов евро. Что касается Марсьяля, то француза можно подписать бесплатно, поскольку он вскоре станет свободным агентом.

После 31 тура чемпионата Италии миланский гранд набрал 82 балла и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Симоне Индзаги на своем поле сыграют против «Кальяри».