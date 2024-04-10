«Челси» летом может продать 11 игроков

Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно может расстаться с 11 футболистами. По информации от Football London, в списке на продажу в том числе состоят такие игроки, как полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Броя, который во второй половине сезона перебрался в «Фулхэм» на правах аренды.

Отметим, что «Челси» вынужден продать нескольких футболистов, чтобы заработать деньги на финансирование новых трансферов. Также лондонцы хотели бы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что «Челси» также намерен продать нападающего Рахима Стерлинга, который зарабатывает 19 миллионов евро год и является самым высокооплачиваемым игроком команды.