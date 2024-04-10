Клуб из топ-4 АПЛ интересуется полузащитником «Болоньи», уже известен ценник

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон летом может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Calciomercato, футболистом интересуется «Астон Вилла», которая сейчас занимает четвёртую строчку в чемпионате и претендует на выход в Лигу чемпионов.

Как сообщает источник, «Болонья» повесила на полузащитника ценник в размере 20 миллионов евро, но допускается, что Фергюсон может достаться «Астон Вилле» за 15 миллионов.

24-летний шотландец ранее был связан с туринским «Ювентусом» и «Миланом». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник записал на свой актив 6 голов и 4 ассиста в 30 матчах.