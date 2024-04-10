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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из топ-4 АПЛ интересуется полузащитником «Болоньи», уже известен ценник

10 Апреля 2024 • 11:11 Комментировать
Болонья
...
Монца
13.04 21:45

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон летом может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Calciomercato, футболистом интересуется «Астон Вилла», которая сейчас занимает четвёртую строчку в чемпионате и претендует на выход в Лигу чемпионов.

Как сообщает источник, «Болонья» повесила на полузащитника ценник в размере 20 миллионов евро, но допускается, что Фергюсон может достаться «Астон Вилле» за 15 миллионов.

24-летний шотландец ранее был связан с туринским «Ювентусом» и «Миланом». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник записал на свой актив 6 голов и 4 ассиста в 30 матчах.

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Болонья Астон Вилла трансферы футбола - лето 2024 Льюис Фергюсон ещё теги

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