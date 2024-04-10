Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля»: «Без разницы, кто заменит Клоппа»

10 Апреля 2024 • 10:36 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи ответил на вопрос о смене главного тренера команды. В конце сезона пост наставника мерсисайдцев покинет немецкий специалист Юрген Клопп.

«Клопп решил уйти, он хочет отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он долго работает в «Ливерпуле». Мы пока не знаем, кто заменит его. Команда готова ко всему, без разницы, кого назначат», - передает слова венгерского игрока Liverpool Echo.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии команда занимает второе место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Доминик Собослаи ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом»
«Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
10:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля»: «Без разницы, кто заменит Клоппа»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал звёздного нападающего - известно имя и цена 1
04:01 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок опережает Гнабри по голам английским командам в выездных матчах Лиги чемпионов
00:35 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Тяжёлая игра, «Арсенал» не просто так лидирует в Премьер-лиге» 1
09 Апреля
22:10 · Англия. Премьер-лига
Салиба установил рекорд топ-5 лиг в нынешнем сезоне
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Рвота, ему плохо»: Гвардиола объяснил отсутствие де Брёйне в старте
21:39 · Англия. Премьер-лига
Милик в скором времени может оказаться в АПЛ слухи
19:40 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас может сменить «Ливерпуль» на другой суперклуб
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Реал» задумал купить важного игрока «Манчестер Юнайтед»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Дайер рассказал, в чём отличаются Конте и Постекоглу
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал соперников на тур в США
17:59 · Англия. Премьер-лига
Известно будущее Флетчера в «Манчестер Юнайтед»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Аморим не думает о «Ливерпуле» - журналист 1
17:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе директора официально
Все новости
Рекомендуем