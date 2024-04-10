Игрок «Ливерпуля»: «Без разницы, кто заменит Клоппа»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи ответил на вопрос о смене главного тренера команды. В конце сезона пост наставника мерсисайдцев покинет немецкий специалист Юрген Клопп.
«Клопп решил уйти, он хочет отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он долго работает в «Ливерпуле». Мы пока не знаем, кто заменит его. Команда готова ко всему, без разницы, кого назначат», - передает слова венгерского игрока Liverpool Echo.
Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии команда занимает второе место в турнирной таблице.
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