Игрок «Ливерпуля»: «Без разницы, кто заменит Клоппа»

«Клопп решил уйти, он хочет отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он долго работает в «Ливерпуле». Мы пока не знаем, кто заменит его. Команда готова ко всему, без разницы, кого назначат», - передает слова венгерского игрока Liverpool Echo.