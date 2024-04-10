Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна

Журналисты Relevo назвали сумму отступных, которая прописана в трудовом соглашении норвежского нападающего Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити».

По сведениям источника, клаузулу 23-летнего скандинавского бомбардира составляет 175 миллионов евро. Холанн выступает за английский топ-клуб с лета 2022 года, а его действующий трудовой договор рассчитан до середины 2027-го.

В нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в 37 встречах, записав на свой счет 30 забитых мячей и шесть голевых передач.

Во вторник, 9 апреля, «Манчестер Сити» провел первый матч с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.