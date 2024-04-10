«Арсенал» выбрал звёздного нападающего - известно имя и цена

Лондонский «Арсенал» может усилить атакующую линию звездным нападающим. Как сообщает посредством социальных сетей журналист Франсуа Плато, в сфере интересов «канониров» находится португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий в Серии А за «Милан».

Руководство английского клуба обозначило Леау приоритетной целью на летнее трансферное окно. Наставник команды Микель Артета лично настаивает на подписании этого футболиста.

Трансферная стоимость Рафаэла оценивается в 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 38 поединках «россонери», отметившись 12 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.