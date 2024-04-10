Только один игрок опережает Гнабри по голам английским командам в выездных матчах Лиги чемпионов

Вингер «Баварии» Серж Гнабри снова поразил ворота соперника из Англии – на этот раз пострадал «Арсенал».

28-летний футболист забил «канонирам» на 18-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошёл во вторник в Лондоне (2:2). На счету Гнабри теперь семь голов в выездных встречах с соперниками из Англии в Лиге чемпионов – второй результат в истории турнира, как отмечает Opta. Лидером по данному показателю остаётся экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, забивавший представителям Премьер-лиги в Англии 11 раз.

Любопытно, что все семь мячей Сержа Гнабри были забиты командам из Лондона: немец четырежды огорчал «Тоттенхэм», ещё дважды – «Челси», однажды – «Арсенал».

Напомним, что Гнабри принадлежал «Арсеналу» с 2011 по 2016 год.