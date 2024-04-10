Кейн: «Тяжёлая игра, «Арсенал» не просто так лидирует в Премьер-лиге»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о матче четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (2:2).

«Канониры» подходили к игре в статусе фаворитов, но не сумели воспользоваться преимуществом домашнего поля. Мюнхенцы вели вплоть до 76-й минуты благодаря голу Сержа Гнабри и реализованному пенальти Кейна. Автором спасительного для хозяев поля гола стал Леандро Троссар.

«Тяжёлая игра. Конечно, мы никогда не можем радоваться, если не одержали победу. На протяжении последних двух лет вы можете наблюдать, как «Арсенал» борется за чемпионство в Английской премьер-лиге, и сейчас эта команда не просто так лидирует в таблице», – сказал в интервью TNT Sports Кейн.

Ответный матч противостояния пройдёт в Мюнхене 17 апреля.