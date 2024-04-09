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Салиба установил рекорд топ-5 лиг в нынешнем сезоне

09 Апреля 2024 • 22:10 Комментировать
Арсенал
1:1
Бавария
1 1.75 X 4.15 2 4.70
1-й тайм

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба в очередной раз вышел в стартовом составе своей команды.

«Канониры» принимают на своём поле «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, и 23-летний француз, как и обычно, составляет связку в обороне с Габриэлем Магальяэсом. По данным Squawka, сегодняшний выход в старте – 42-й для Салиба с начала текущего сезона во всех турнирах. Это рекордный показатель в нынешней кампании для полевых игроков, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Текстовая онлайн-трансляция встречи «Арсенала» с мюнхенской «Баварией» доступна на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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