Салиба установил рекорд топ-5 лиг в нынешнем сезоне

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба в очередной раз вышел в стартовом составе своей команды.

«Канониры» принимают на своём поле «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, и 23-летний француз, как и обычно, составляет связку в обороне с Габриэлем Магальяэсом. По данным Squawka, сегодняшний выход в старте – 42-й для Салиба с начала текущего сезона во всех турнирах. Это рекордный показатель в нынешней кампании для полевых игроков, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Текстовая онлайн-трансляция встречи «Арсенала» с мюнхенской «Баварией» доступна на сайте LiveResult.