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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милик в скором времени может оказаться в АПЛ слухи

09 Апреля 2024 • 21:39 Комментировать

Польский форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге.

По информации La Gazzetta dello Sport, страйкер расстался с футбольным агентом Давидом Пантаком, с которым сотрудничал долгое время. И теперь подписал соглашение с агентством CAA Stellar, которое, как отмечает источник, является лидером трансферного рынка Премьер-лиги.

Отмечается, что поиграть в АПЛ – одна из давних грёз Милика. В этой лиге поляк ещё никогда прежде не играл. Ранее в его карьере были «Наполи», «Марсель», «Аякс», «Аугсбург» и «Гурник» из Забже. Также Милик выступает за сборную Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аркадиуш Милик
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