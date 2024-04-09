Польский форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге.

По информации La Gazzetta dello Sport, страйкер расстался с футбольным агентом Давидом Пантаком, с которым сотрудничал долгое время. И теперь подписал соглашение с агентством CAA Stellar, которое, как отмечает источник, является лидером трансферного рынка Премьер-лиги.

Отмечается, что поиграть в АПЛ – одна из давних грёз Милика. В этой лиге поляк ещё никогда прежде не играл. Ранее в его карьере были «Наполи», «Марсель», «Аякс», «Аугсбург» и «Гурник» из Забже. Также Милик выступает за сборную Польши.