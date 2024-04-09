Луис Диас может сменить «Ливерпуль» на другой суперклуб

Нападающий Луис Диас ближайшим летом окажется на распутье – он либо продлит контракт с «Ливерпулем», либо будет продан. Как сообщает The Telegraph, в межсезонье колумбиец может перебраться в «ПСЖ». Интерес к Диасу проявляет и «Барселона», однако каталонцам с учётом финансовых проблем будет трудно удовлетворить запрос «Ливерпуля». Мерсисайдцы оценивают игрока примерно в 75 миллионов фунтов (около 87 млн евро).

Любопытно, что 27-летний Диас имеет общего агента с Рубеном Аморимом – этот тренер считается фаворитом на замену Юргену Клоппу на «Энфилде».

В сезоне 2023/2024 Луис Диас забил 13 голов в 42 матчах.