«Реал» задумал купить важного игрока «Манчестер Юнайтед»

«Реал» строит планы на трансферное лето. Мадридский гранд задумал провернуть громкий трансфер восходящей звёздочки «Манчестер Юнайтед» - полузащитника Кобби Майну. Об этом рассказывает Sky Sports, ссылаясь на источники в Испании.

Кобби Майну 18 лет, совсем недавно он стал регулярно играть за первую команду «Манчестер Юнайтед» и показывать при этом высокий уровень игры. Майну уже забил два гола в Английской премьер-лиге, в том числе в последнем матче против «Ливерпуля» (ничья 2:2).

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кобби Майну в 35 миллионов евро.