Дайер рассказал, в чём отличаются Конте и Постекоглу

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер рассказал, в чём Антонио Конте и Анге Постекоглу отличаются в подходе к тренерской работе.

«Что интересно, Постекоглу не выполняет никакой тактической работы. Он составляет каждую тренировку с понедельника по пятницу так, чтобы отражать то, как он хочет играть. Конте же изо дня в день проделывал большую тактическую работу, давал пошаговые руководства. Ты был очень хорошо подготовлен», - слова Дайера приводит портал Goal со ссылкой на Sky Bet.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Эрик Дайер перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию».