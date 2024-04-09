«Ливерпуль» назвал соперников на тур в США

Летом «Ливерпуль» проведёт предсезонный тур в США. Английский клуб во вторник объявил о том, что 26 июля в Питтсбурге команда сыграет против испанского «Бетиса».

Ранее «красные» анонсировали матчи в США против «Арсенала» (31 июля) и «Манчестер Юнайтед» (3 августа). В общем, тур обещает получиться интересным.

Стоит сказать, что в предсезонке у «Ливерпуля» будет новый главный тренер. Ещё в январе Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть мерсисайдский клуб по завершению сезона. Немец работает с командой с октября 2015 года.

Добавим, что ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 11 апреля – против «Аталанты» в Лиге Европы.