Известно будущее Флетчера в «Манчестер Юнайтед»

Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Джона Мерто с поста футбольного директора клуба. Как стало известно talkSPORT, Даррен Флетчер останется в клубе. Ожидается, что 40-летний шотландец получит в стане «красных дьяволов» новую роль.

С марта 2021 года Флетчер является техническим директором «Манчестер Юнайтед». Ранее в клубе Даррен работал в тренерском штабе Уле Гуннара Сульшера, а также тренером молодёжной команды.

Даррен Флетчер является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» шотландец играл в 2001-2015 годах.