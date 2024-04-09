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Известно будущее Флетчера в «Манчестер Юнайтед»

09 Апреля 2024 • 17:59 Комментировать

Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Джона Мерто с поста футбольного директора клуба. Как стало известно talkSPORT, Даррен Флетчер останется в клубе. Ожидается, что 40-летний шотландец получит в стане «красных дьяволов» новую роль.

С марта 2021 года Флетчер является техническим директором «Манчестер Юнайтед». Ранее в клубе Даррен работал в тренерском штабе Уле Гуннара Сульшера, а также тренером молодёжной команды.

Даррен Флетчер является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» шотландец играл в 2001-2015 годах.

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Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер
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