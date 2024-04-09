Аморим не думает о «Ливерпуле» - журналист

Авторитетный журналист Гиллем Балаге отреагировал на слухи о том, что «Ливерпуль» договорился о приходе на тренерский мостик Рубена Аморима. По данным Балаге, никакой договорённости достигнуто не было.

Отмечается, что Аморим сейчас сосредоточен на решении турнирных задач лиссабонского «Спортинга» в оставшейся части сезона. Судя по всему, молодой специалист о возможности заменить Юргена Клоппа на «Энфилде» пока не думает.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 11 апреля. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Аталанту» в Лиге Европы. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» выбрал нового тренера