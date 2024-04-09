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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе директора официально

09 Апреля 2024 • 17:44 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
13.04 19:30

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил об уходе Джона Мерто с поста футбольного директора клуба.

Мерто работал в стане «красных дьяволов» на различных должностях в течение одиннадцати лет. Совладельцы клуба, Джим Рэтклифф и Джоэл Глейзер, поблагодарили специалиста за проделанную работу.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Борнмута» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон Мерто

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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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