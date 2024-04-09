«Ливерпуль» не договаривался с Аморимом

В прессе появилась информация о том, что «Ливерпуль» уже договорился с новым тренером – с Рубеном Аморимом из «Спортинга». Впрочем, журналист The Athletic Джеймс Пирс опровергает эти сообщения.

По данным Пирса, «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Аморима, но португальцу пока не делали предложения, и даже никаких устных договорённостей достигнуто не было.

Отмечается, что в настоящий момент «Ливерпуль» продолжает проводить комплексный анализ ряда кандидатов на пост тренера.

Напомним, что Юрген Клопп ещё в январе объявил о намерении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.

«Ливерпуль» выбрал нового тренера