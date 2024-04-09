За Салаха предложат больше 80 млн евро – назван клуб

В летнее трансферное окно состав «Ливерпуля» может покинуть звёздный форвард Мохамед Салах. Слухи уже давно связывают египтянина с переездом в Саудовскую Аравию, где клубы обладают широкими финансовыми возможностями.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, предложение по Салаху летом готов сделать «Аль-Иттихад». По данным источника, саудовцы готовы заплатить за звёздного форварда 70 миллионов фунтов (81,7 млн евро по текущему курсу).

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 35 официальных матчей. В них форвард забил 23 гола и отдал 13 голевых передач на партнёров.

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