Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» может продать звёздного форварда Мохамеда Салаха, интерес к которому сохраняют клубы из Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, руководитель мерсисайдского клуба Майкл Эдвардс уже выбрал трёх кандидатов на замену египтянину.

В этот шорт-лист «Ливерпуля» входят Нико Уияльмс («Атлетик»), Флориан Вирц («Байер») и Педру Нету («Вулверхэмптона»).

24-летний Нету оценивается порталом Transfermarkt в 55 миллионов евро, 21-летний Уильямс – в 50 миллионов евро, а 20-летний Вирц – в 100 миллионов евро.

Добавим, что «Ливерпуль» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.