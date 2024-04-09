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Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов

09 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» может продать звёздного форварда Мохамеда Салаха, интерес к которому сохраняют клубы из Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, руководитель мерсисайдского клуба Майкл Эдвардс уже выбрал трёх кандидатов на замену египтянину.

В этот шорт-лист «Ливерпуля» входят Нико Уияльмс («Атлетик»), Флориан Вирц («Байер») и Педру Нету («Вулверхэмптона»).

24-летний Нету оценивается порталом Transfermarkt в 55 миллионов евро,  21-летний Уильямс – в 50 миллионов евро, а 20-летний Вирц – в 100 миллионов евро.

Добавим, что «Ливерпуль» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Атлетик Бильбао Мохамед Салах Педру Нету Флориан Вирц Нико Уильямс Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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15:37 · Англия. Премьер-лига
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