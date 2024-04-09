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«Ньюкасл» согласовал новый контракт с важным полузащитником

09 Апреля 2024 • 15:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
13.04 14:30

«Ньюкасл» договорился о новом контракте с очень важным игроком для главного тренера команды Эдди Хау. Речь идёт о полузащитнике Жоэлинтоне, который выступает за «сорок» с 2019 года после перехода из немецкого «Хоффенхайма».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, новый контракт бразильца будет рассчитан на четыре года. Сообщается, что стороны сейчас проверяют все детали, после чего полузащитник должен поставить подпись под новым соглашением.

27-летний Жоэлинтон провёл всего 12 матчей в этом розыгрыше Английской премьер-лиги, где отметился двумя голами и ассистом. Бразилец пропустил много игр из-за травмы.

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