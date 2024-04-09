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Дзаньоло интересен клубу из топ-3 Серии А

09 Апреля 2024 • 13:46 Комментировать
Торино
...
Ювентус
13.04 19:00

Нападающий «Астон Виллы» Николо Дзаньоло летом может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Рому». По информации от журналиста Марко Контерио, футболист может перебраться в туринский «Ювентус».

Сообщается, что спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли общался с Дзаньоло в тот период, когда работал в «Наполи». Сейчас специалист вновь начал собирать информацию об игроке, чтобы решить, стоит ли его приглашать летом.

Дзаньоло играет за «Астон Виллу» на правах аренды и до сих пор принадлежит турецкому «Галатасараю». В этом розыгрыше АПЛ Николо отметился всего двумя забитыми голами.

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Ювентус Астон Вилла Николо Дзаньоло Кристиано Джунтоли ещё теги

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