Упамекано назвал игрока «Арсенала», который его больше всего впечатляет

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано рассказал, какой футболист лондонского «Арсенала» его больше всего впечатляет. Француз сделал выбор в пользу своего соотечественника и коллеги по амплуа.

«Игрок «Арсенала», который меня больше всего впечатляет? Салиба. Он мне очень нравится. Вильям отлично защищается. Я не помню, чтобы его обводили. Несмотря на 23-летний возраст, я бы уже сказал, что это опытный защитник», – цитирует Упамекано Canal Plus.

«Бавария» и «Арсенал» встретятся сегодня вечером на «Эмирейтс» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовый свисток ожидается в 22:00 по московскому времени.