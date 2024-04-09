Артета дал понять, что попросил у Алонсо совет по поводу игры против «Баварии»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, судя по всему, обратился к своему другу Хаби Алонсо, который возглавляет леверкузенский «Байер». Наставник «канониров» по крайней мере не стал отрицать, что интересовался у своего коллеги секретами успешной игры против «Баварии».

«Просил ли я совета у Алонсо по поводу того, как обыграть «Баварию»? Отличный вопрос, но я не буду на него отвечать», – с улыбкой ответил Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Байер» Алонсо в первом круге Бундеслиги сыграл вничью с «Баварией» на «Альянц Арене». Зато в феврале «фармацевты» разгромили команду Томаса Тухеля со счётом 3:0.