«Арсенал» может купить полузащитника «Реал» - названо имя

Мадридский «Реал» может продать одного из своих футболистов после трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Это будет сделано для того, чтобы вписаться в зарплатную ведомость.

По информации Teamtalk, одним из претендентов на продажу является полузащитник Эдуардо Камавинга. В услугах французского хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». «Сливочные» оценивают полузащитника в 110 миллионов евро.

21-летний футболист пополнил ряды мадридского гранда в августе 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эдуардо в 90 миллионов.