Пол Инс назвал причину, почему не считает Салаха топ-игроком

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Пол Инс высказал мнение о нападающем мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе.
«Салаха можно назвать топ-бомбардиром? Конечно. Его голевая статистика говорит сама за себя. Однако в плане технической составляющей, я бы не сказал, что Мохамед топ-игрок. Бывают моменты, когда он не лучшим образом обращается с мячом, когда его нужно направить в штрафную соперника», - передает слова Инса The Mirror.
Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне Салах провел 35 поединков, отметившись 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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