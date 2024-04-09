Пол Инс назвал причину, почему не считает Салаха топ-игроком

«Салаха можно назвать топ-бомбардиром? Конечно. Его голевая статистика говорит сама за себя. Однако в плане технической составляющей, я бы не сказал, что Мохамед топ-игрок. Бывают моменты, когда он не лучшим образом обращается с мячом, когда его нужно направить в штрафную соперника», - передает слова Инса The Mirror.