Тухель: «Хаверц забил, возможно, самый важный гол в моей тренерской карьере»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель предвкушает встречу с нападающим «Арсенала» Каем Хаверцом. Напомним, немецкий специалист работал с игроком в лондонском «Челси». В 2021 году Хаверц забил победный гол для «синих» в финале Лиги чемпионов в ворота «Манчестер Сити». Это позволило Тухелю завоевать важнейший трофей в своей карьере.

«Хаверц забил, возможно, самый важный гол в моей тренерской карьере. Он отличный парень. Я очень рад, что Кай наконец получает признание, которое заслуживает. Нам нужно внимательно против него действовать. В нашей команде есть игроки, которые хорошо знают Хаверца», – сказал Тухель на пресс-конференции.