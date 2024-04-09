Тухель оценил уровень Эдегора

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил уровень игры полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора. Напомним, команды встретятся сегодня на «Эмирейтс» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Арсенал» позиционирует себя как команда. Она не зависит от одного отдельного игрока. Тем не менее, Эдегор определённо один из их ключевых футболистов. Мы хотим найти правильные решения, чтобы усложнить жизнь сопернику», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Тухель точно покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона.