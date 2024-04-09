Галлас: «Мудрик может помочь «Арсеналу» стать чемпионом»

«Я в курсе, что Пети рассуждал о потенциальном трансфере Мудрика в «Арсенал». Этот парень нравится Микелю Артете. Михаил подошел бы команде, учитывая его скорость и качество игры.

Я считаю, что «Арсенал» станет чемпионом АПЛ в следующем сезоне. Если они подпишут Мудрика, это может им помочь», - передает слова Галласа Gambling Zone.