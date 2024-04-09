Галлас: «Мудрик может помочь «Арсеналу» стать чемпионом»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о возможном переходе украинца Михаила Мудрика в стан «канониров». В настоящий момент полузащитник играет за «Челси».
«Я в курсе, что Пети рассуждал о потенциальном трансфере Мудрика в «Арсенал». Этот парень нравится Микелю Артете. Михаил подошел бы команде, учитывая его скорость и качество игры.
Я считаю, что «Арсенал» станет чемпионом АПЛ в следующем сезоне. Если они подпишут Мудрика, это может им помочь», - передает слова Галласа Gambling Zone.
В текущем сезоне чемпионата Англии Мудрик провел 24 матча, забил четыре мяча и отдал два ассиста.
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