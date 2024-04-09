«Ливерпуль» договорился с тренером, который заменит Клоппа

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим станет преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле». По информации в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, английский клуб договорился с наставником о контракте. Стороны подпишут трехлетнее трудовое соглашение.

Теперь мерсисайдскому гранду нужно договориться со «Спортингом». Срок действующего договора между Аморимом и португальским топ-клубом рассчитан до 2026 года. «Красным» придется выплатить компенсацию, чтобы подписать тренера.

Напомним, что Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Немец покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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