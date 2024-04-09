Киммих договорился с английским топ-клубом

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих близок к продолжению карьеры в чемпионате Англии. Как стало известно журналистам Todofichajes, футболист провел успешные переговоры с лондонским «Арсеналом». Стороны договорились о трехлетнем контракте.

«Бавария» может расстаться с одним из ведущих игроков, если за него предложат порядка 70 миллионов евро. Трудовое соглашение Йозуа с немецким грандом рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Киммих провел 22 встречи, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.