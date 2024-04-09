Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Леманн назвал фаворита матча «Арсенал» – «Бавария»

09 Апреля 2024 • 11:45 Комментировать (1)

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леман сделал прогноз на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «канониры» сегодня примут у себя дома мюнхенскую «Баварию».

«Думаю, «Арсенал» является лёгким фаворитом. Тем не менее, «Бавария» всё ещё является командой, у которой есть игроки, способные сделать разницу на поле. С моей точки зрения, у «Баварии» сейчас больше слабых сторон, чем у «Арсенала». В первую очередь это касается организации и нестабильности. «Арсенал» поддерживает высокую скорость практически на каждом участке поля, этого не хватает «Баварии». Конечно же, лондонская команда сейчас более стабильна», – приводит слова Леманна журналист Филипп Кесслер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Йенс Леманн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Ливерпуль» выбрал нового тренера «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной»
Спортивные новости
Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
12:59 · Англия. Премьер-лига
Упамекано назвал игрока «Арсенала», который его больше всего впечатляет
12:50 · Англия. Премьер-лига
Артета дал понять, что попросил у Алонсо совет по поводу игры против «Баварии»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Сане высказался о работе с Артетой в «Манчестер Сити»
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить полузащитника «Реал» - названо имя
12:36 · Англия. Премьер-лига
Пол Инс назвал причину, почему не считает Салаха топ-игроком
12:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Хаверц забил, возможно, самый важный гол в моей тренерской карьере»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Тухель оценил уровень Эдегора
12:18 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Мудрик может помочь «Арсеналу» стать чемпионом»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Киммих договорился с английским топ-клубом
11:45 · Англия. Премьер-лига
Леманн назвал фаворита матча «Арсенал» – «Бавария» 1
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не понравился призыв Фелиша подписать Силву 1
09:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Думаю, «Челси» не хочет выступать в Лиге конференций»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уокер лучше всех мог контролировать Винисиуса, нам нужно найти решение»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Реала» Касильяс назвал две лучших команды мира
Все новости
Рекомендуем