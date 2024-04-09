Леманн назвал фаворита матча «Арсенал» – «Бавария»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леман сделал прогноз на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «канониры» сегодня примут у себя дома мюнхенскую «Баварию».

«Думаю, «Арсенал» является лёгким фаворитом. Тем не менее, «Бавария» всё ещё является командой, у которой есть игроки, способные сделать разницу на поле. С моей точки зрения, у «Баварии» сейчас больше слабых сторон, чем у «Арсенала». В первую очередь это касается организации и нестабильности. «Арсенал» поддерживает высокую скорость практически на каждом участке поля, этого не хватает «Баварии». Конечно же, лондонская команда сейчас более стабильна», – приводит слова Леманна журналист Филипп Кесслер.