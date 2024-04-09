Мерсон: «Думаю, «Челси» не хочет выступать в Лиге конференций»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон придерживается мнения, что «Челси» не горит желанием бороться за выход в Лигу конференций. Напомним, команда Маурисио Почеттино сейчас занимает девятую строчку в таблице АПЛ. До седьмого «Вест Хэма» «синих» отделяют 4 очка. При этом «молотобойцы» сыграли на два матча больше, чем коллектив Почеттино.

«Думаю, «Челси» не хочет выступать в Лиге конференций. Зачем команде играть по четвергам? «Челси» обладает составом, который должен бороться за победу в Английской премьер-лиге, а не играть по четвергам в Магалуфе (Мальорка)», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.