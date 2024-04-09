Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»

«Я прибыл в Мадрид, когда мне было 14 лет, а уехал в 22 года. Этот этап был большим событием в моей карьере. Что касается «Манчестер Сити», то я смог там осуществить свою мечту - сыграть в АПЛ. Но именно «Реал» дал мне все. Там я сформировался как футболист и личность. Я многим обязан этому клубу. Меня больше тянет туда», - передает слова Гарсии AS.