Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»

09 Апреля 2024 • 09:26 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Хави Гарсия сделал выбор между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«Я прибыл в Мадрид, когда мне было 14 лет, а уехал в 22 года. Этот этап был большим событием в моей карьере. Что касается «Манчестер Сити», то я смог там осуществить свою мечту - сыграть в АПЛ. Но именно «Реал» дал мне все. Там я сформировался как футболист и личность. Я многим обязан этому клубу. Меня больше тянет туда», - передает слова Гарсии AS.

Гарсия является воспитанником «королевского» клуба. За первую команду он играл с 2008 по 2009 год. Цвета «Манчестер Сити» хавбек защищал с 2012 по 2014 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хави Гарсия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте «Ливерпуль» выбрал нового тренера «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Роналду кулаком замахнулся на судью «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
09:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Думаю, «Челси» не хочет выступать в Лиге конференций»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уокер лучше всех мог контролировать Винисиуса, нам нужно найти решение»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Хави Гарсия сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Реала» Касильяс назвал две лучших команды мира
08:23 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» приняли решение по будущему Артеты 1
07:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить вингера из Испании
07:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал оценку игре Беллингема в «Реале»
08 Апреля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, что пригласил в «Барселону» звезду «Манчестер Сити»
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать вратаря из Чемпионшипа
19:09 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло решил, где хочет играть
18:30 · Англия. Премьер-лига
С «Эвертона» могут и в третий раз снять очки 1
18:16 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что тен Хаг давал интервью выпившим
18:14 · Англия. Премьер-лига
Аке и Уокер точно не помогут «Манчестер Сити» в игре с «Реалом» 1 официально
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» почти договорился с новым тренером
Все новости
Рекомендуем