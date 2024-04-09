Экс-вратарь «Реала» Касильяс назвал две лучших команды мира

«Манчестер Сити» заменил «Баварию» в соперничестве с «Реалом». Долгое время главным конкурентом мадридцев был мюнхенский клуб, но в последние годы это место занял «Сити». Сейчас «Реал» и «Манчестер Сити» - две лучшие команды в мировом футболе», - цитирует Касильяса Relevo.