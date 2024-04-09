В «Арсенале» приняли решение по будущему Артеты

Руководство лондонского «Арсенала» довольно работой главного тренера команды Микеля Артеты. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, английский топ-клуб собирается предложить испанскому специалисту новое долгосрочное соглашение. Наставник также заинтересован в пролонгации сотрудничества.

Под руководством Микеля «канониры» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а в четвертьфинале Лиги чемпионов поборются с мюнхенской «Баварией» за путевку в ½ финала турнира.

Артета занимает пост главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го.