«Челси» хочет купить вингера из Испании

Атакующий полузащитник «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно сведениям источника, в подписании 21-летнего испанского футболиста заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят провести предварительные переговоры, дабы опередить конкурентов в борьбе за игрока. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уильямс провел 30 поединков. Вингер записал на свой счет шесть забитых мячей и 14 результативных передач.