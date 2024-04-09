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Гвардиола дал оценку игре Беллингема в «Реале»

09 Апреля 2024 • 07:16 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлениях полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Беллингем проводит невероятный сезон. У него много голов и результативных передач. Джуд прекрасен не только в «Реале», но и в национальной команде. Ему всего 20 лет, впереди у него большая карьера», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В составе «королевского» клуба полузащитник провел 32 встречи, отметившись 20 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джуд Беллингем ещё теги
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