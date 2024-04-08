Фелиш рассказал, что пригласил в «Барселону» звезду «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш позвал в клуб звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - Бернарду Силву.

«Если Бернарду приедет, я попрошу комиссию», - пошутил Фелиш, давая комментарий для Catalunya Radio.

«Я сказал, что здесь будут ему рады. Он очень осторожен – он спрашивал меня, где жить, где есть, о безопасности… Он расспрашивал меня обо всём понемногу, даже о вопросах налогообложения».

«Убедил ли я его? Думаю да, но всё зависит от него», - сказал Жоау.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Бернарду Силву с «Барселоной» в прошлом году, но он остался в «Манчестер Сити».

Кстати, Жоау Фелиш выступает за «Барселону» в аренде – права на игрока принадлежат «Атлетико».