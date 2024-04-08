«Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником

«Манчестер Сити» строит планы на трансферное лето. Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, гранд Английской премьер-лиги готовит трансфер Лукаса Пакета из «Вест Хэма».

По данным источника, «Манчестер Сити» уже договорился с Пакета об условиях контракта (длительность и заработная плата). При этом переговоры с «Вест Хэмом» «горожане» пока не вели. Агенты игрока ожидают, что клубы начнут обсуждать условия трансфера летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Лукаса Пакета, игрока национальной сборной Бразилии, в 65 миллионов евро.