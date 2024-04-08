«Ливерпуль» может подписать вратаря из Чемпионшипа

В этом сезоне Каомхин Келлехер хорошо показывает себя в рамке ворот «Ливерпуля» в отсутствие Эдерсона. Летом у Келлехера могут появиться предложения от других клубов, где он был бы основным, а не резервным вратарём. Словом, уход футболиста возможен.

В «Ливерпуле» учитывают этот момент и следят за рынком голкиперов. Как сообщает This Is Anfield, на радаре мерсисайдского гранда находится Энтони Паттерсон из «Сандерленда». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Паттерсон провёл 42 матча. В них вратарь пропустил 53 гола.