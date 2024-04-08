Дзаньоло решил, где хочет играть

До конца сезона 2023/2024 полузащитник Николо Дзаньоло будет играть за «Астон Виллу» в аренде. Дальше 24-летний итальянец вернётся в «Галатасарай», которому принадлежит его контракт.

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, ближайшим летом Дзаньоло хочет вернуться в чемпионат Италии. Ситуацией полузащитника уже интересовались два клуба Серии А – «Наполи» и «Фиорентина».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Николо Дзаньоло в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Николо Дзаньоло провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.