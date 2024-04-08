С «Эвертона» могут и в третий раз снять очки

В понедельник было объявлено о снятии двух очков с «Эвертона». Для «ирисок» это уже второе снятие баллов по ходу сезона – ранее они лишились шести очков (по итогам апелляции наказание смягчили, изначально снималось десять баллов).

В обоих случаях «Эвертон» наказали за финансовые нарушения. При этом независимая комиссия сообщила, что дополнительные 6,56 миллиона фунтов в деле «ирисок» будут рассмотрены позже. Это означает, что с мерсисайдцев могут и в третий раз снять очки, но, очевидно, уже не в этом сезоне, пишет The Telegraph.

«Эвертон» опустился на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб готовит апелляцию.