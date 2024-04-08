Рой Кин считает, что тен Хаг давал интервью выпившим

После воскресной ничьей с «Ливерпулем» (2:2) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о том, что он испытывает гордость от прогресса своей команды. Комментарий по поводу слов нидерландца дал бывший игрок «красных дьяволов» Рой Кин. Он считает, что тен Хаг перед интервью выпил.

«Судя по всему, после игры он выпил пару бокалов вина. Я не знаю, насколько оно крепкое, но он казался очень оптимистичным. Я восхищаюсь его способностью видеть то, чего я не вижу», - слова Кина приводит Mirror.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матче с «Ливерпулем» не нанёс ни одного удара по воротам.